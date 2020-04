Spread the love











5 (100%) 3 votes

sondage rémunéré avis

sondage rémunéré avis :Aujourd’hui, un article qui fait suite à une petite expérience que j’ai fait il y a longtemps. Je voulais tester les sondages rémunérés et te donner un avis objectif (en effet même la régie publicitaire de google que j’utilise sur le site propose ces sondages).

C’est quoi un sondage rémunéré ?

Les sondages rémunérés sont des petits questionnaires rapides (2min) ou non (20min). Ces sondages sont commandés par des instituts de sondages ( ipsos, sofres , odoxa) ou le plus souvent par des marques.

Le but de ces marques est souvent de cibler des futurs clients. Les sites vont donc demander tes coordonnées.

Cela peut également servir à élaborer une nouvelle campagne publicitaire ou un nouveau produit mieux ciblé.

A savoir que sur certains sondages, tu commences et au bout de quelques questions « sélectives », tu apprends que tu n’es pas retenu ! Tu obtiens quelques points de compensation pour le temps passé.

La plupart de ces sondages donnent des points (ou sont payés 0,10 cts ou 0,15cts) . Ces points sont ensuite convertibles en argent, en chèque cadeau ou en bon d’achat.

Le concept est intéressant, mais c’est plus une stratégie de minis complément de revenu ou de passe-temps rémunérateur.

Petits conseils pour réussir avec les sondages rémunérés :

1) Je te conseille donc si tu veux te lancer dans cette activité d’avoir une adresse email dédiée. Sinon, tu risques d’être bombardé de spams genre soigner sa sciatique , ses hémorroïdes ou encore comment faire grossir sa…

2) Il vaut mieux le faire sur tablette ou téléphone. Tout simplement un appareil tactile car c’est plus rapide et tu peux le faire de partout (transport, salle d’attente…).

3) Si tu remplis trop rapidement sans être sérieux, cela se verra. Il y a d’ailleurs parfois des questions pièges. Du style « avez-vous bien lu la question ci-dessus ? ».

4) Remplis avec soin ton profil pour recevoir un maximum d’offres.

5) Regardes dans tes SPAMS : pour les liens de confirmation et parfois les enquêtes, cela est directement envoyé dans les SPAMS.

Sur quels sites de sondages rémunérés ai-je basé mon avis ?

Voici les résultats de mon étude sur les sondages.

J’avais reçu une publicité par mail « vous êtes étudiant gagner 500 euros de revenus par mois avec des sondages ».

Comme je suis curieux, je me suis inscrit (c’est gratuit ) .



Tu t’inscris directement et cela t’inscris à trois ou quatre sites.

Donc, ce que j’ai mis dans cet article c’est mon test et mes calculs. Je vais te partager les résultats.

Moi personnellement je n’ai pas tenu longtemps (quelques semaines) . On en reçoit beaucoup et on est pas toujours pris (conditions à remplir..)

Je me doutais que cela allait être ça mais je voulais juste jouer le jeu.

Dans cet article, c’est vraiment mon avis personnel par contre les chiffres sont les chiffres. Après, chacun les interprète et en tirera sa conclusion.

Je vais te parler de quatre sites principaux : toluna, global markets, votre opinion et maximiles.

Il en existe d’autres : moolineo, yougov… Mais tu va voir que cela suffit à se faire une idée. C’est pourquoi je vais me focaliser sur ces exemples.

Ces sites sont assez connus et proposés régulièrement par les blogueurs , youtubeurs, publicités…

Comment j’ai procédé pour savoir vraiment si ces sites de sondages rémunérés étaient intéressant ou pas ?



J’ai voulu savoir à chaque fois avant de commencer : combien de temps faut-il pour avoir tant de points. Donc qu’au final, je vais bien te présenter les chiffres des sites eux-mêmes.

Combien peut-on gagner en une heure (capacité de faire en temps ) et ensuite j’ai calculé combien valait les points en fonction de ce qui est proposé.

On a alors un gain par heure que j’ai voulu te transmettre en fonction des sites.

Je me suis basé sur les valeurs théoriques que me donne le site quand on reçoit un email (temps de réponse…)

Est ce que vraiment on passe par exemple quatre minutes à faire ce sondage ?



Quels résultats pour les sondages rémunérés ?

Premier site : « votre opinion ».

Ici c’est simple, on gagne 1 point pour 20 minutes de sondage.

Soit au total 3 points par heure, on est bien d’accord. Sur ce site, les gains se font sous forme de carte cadeau sur différentes plate-formes.

C’est pas mal quand on veut avoir le choix des cartes cadeaux.

Il est clairement indiqué, ce n’est pas compliqué à comprendre : 1 point est égal à 1 euro.

Donc, sur ce site, on gagne 3 euros de l’heure (en carte cadeau) .

Est ce que tu trouves ça intéressant ou pas ?

J’ai commencé par le plus simple. Maintenant, cela va être plus subtil. Il va falloir être attentif.

Deuxième site : global markets

Donc, ici je reviens au niveau des points (encore des points).

15 min = 90 points (je rappelle que ces chiffres sont donnés par le chiffre).

Soit 360 points par heure.

Sur ce site, on peut être payé avec paypal et clairement c’est 5 euros = 600 points

On a un calcul simple en produit en croix : 5 euros = 600 points donc pour 360 points fait en une heure. On gagne 3 euros de l’heure.

Les deux sites proposent le même « tarif ».

Le premier offre des cartes cadeaux, celui-ci récompense en monnaie paypal.

Troisième site : toluna

Ce site est un petit peu plus subtil tu vas voir.

Sur ce site on gagne 2000 points = 20 minutes donc soit 6000 points = heure.

Woahh gros jackpot !!! Heu …mais les points n’ont pas la même valeur.

Au niveau des récompenses c’est là que ça commence un petit peu à changer :

les premiers bons qu’on a sont des bons appelés « beauté privée » et parfums, cosmétiques.

On te propose un bon d’achat de 10 euros à partir de 10 euros d’achat !!

( pas tout à fait gagnant gagnant). Pour 20000 points, donc je t’épargne les calculs mais on est aussi aux alentours de 3 euros/h.



Quand on augmente dans la gamme des cadeaux , ça change. Par exemple si tu veux une carte amazon, le gain de l’heure est différent.

100 000 points = 25 euros sur amazon

Comme 6000 points = 1h , on se retrouve à 1,50euro/ heure !! (j’espère que vous me suivez).

C’est divisé par deux, ne serait-ce que parce qu’ on prend un bon d’achat.



Ensuite, ça continue avec le paiement paypal.

145 000 points = 35 euros paypal donc 1,45 euro de l’heure.

Est-ce que c’est intéressant comme info ou pas je te laisse juger ! Mais, tu vois que c’est dégressif.

« Travailler » pour 1,45 euro/ heure . Il faut être motivé, mais ça peut-être un petit complément.



4ème site : maximiles

Sur ce site, 2 cas différents. A dire vrai, pour être sélectionné, ce n’est pas toujours évident je trouve !



Et cela varie, par exemple, on m’avait proposé une fois 35 points pour 5 minutes et une autre fois 110 points pour 15 minutes.

Donc, le premier cas, ça nous donne 420 points/h et le deuxième 440 points/heure.

Comme je suis gentil je prend le meilleur : les 440 points par heure.

Maximiles est un peu particulier parce qu’il y a beaucoup de récompenses avec les mails…

Mais je pense qu’au final ce que je vais faire pour les sondages est quasiment équivalent par rapport gain/mail . J’ai regardé un petit peu, si ça t’ intéresse, on pourrait faire un autre article.

Pour les sondages de ce site, on a plusieurs paliers de cadeaux donc j’ai fait différents calculs.

1 er palier :

En général, il vaut 10 euros (à faire valoir sur un site internet avec ou sans obligation d’achat). Donc, on est pas toujours obligé d’acheter c’est plutôt un bon point.

Alors, nos petits calcul : 10 euros = 600 points donc on est à 7,30 euros/heure (en bon d’achat).

C’est beaucoup mieux !

2eme palier :

j’ai pris un exemple concret. J’ai pris dans les gains potentiels un lisseur phillips proposé à 4100 points (soit théoriquement 68,33).

Si on recherche sur amazon , dans la boutique phillips, il est à 19,38 euros !! Une sacrée différence de prix !



Tu as passé du temps à faire des sondages en pensant gagner un certain montant d’argent pour…



Autre exemple :

pour vraiment vous montrer car ce sont des produits qu’on peut trouver facilement sur internet. Un tapis dominos (décathlon). Sur le site officiel, il vaut 10 euros.

Ce tapis est donc sur le site maximiles à 2003 points.

Ce qui donne un taux horaire = 1,91 euro

Dernier palier :

Intéressant, avec des coffrets cadeaux.

J’ai pris pour l’étude le coffret délice (je suis un peu gourmand) =7700 points.

On le trouve à 49 euros 90 sur le site officiel du produit dans la boutique.

Sur le site de sondage, on gagne 2,85 euros de l’heure.

Si on fait juste des sondages, il va nous falloir 17h30 pour avoir ce coffret à 50 euros !!

Voilà, pour la petite étude chiffrée. Au niveau des chiffres, j’espère que ce n’est pas trop compliqué.





Pour comparer, j’ai même calculé si tu faisais ça aux 35 heures, s’il n’y a pas de pause et que tu es pris tout le temps.

Sur « votre opinion » 450e/ mois

Sur « toluna » 217 e/mois

Sur « global market » 450e/mois

Su maximiles ça peut varier entre 290 euros et 427 euros

Ma conclusion et mon avis sur les sondages rémunérés.

Personnellement je trouve que gagner aussi peu pour 1 heure de travail,c’est pas top !

3 euros au maximum de l’heure et bien c’est pas du tout gagnant !!

Je récapitule les avantages et les inconvénients pour que tu te fasses une idée.

Avantages des sites de sondages rémunérés :

-Tu crées de l’argent à partir de rien ! Inscription gratuite (toujours, sinon fuis !)

-ça peut te passer le temps dans les trajets ou dans la salle d’attente du médecin

-tu peux augmenter ta cagnotte avec le parrainage (voir yougov plus loin)

– ça peut être un mini complément de revenu (les petits ruisseaux font les grandes rivières). A condition d’être régulier.

-Si tu t’inscris sur plusieurs sites, tu multiplies tes chances de pouvoir répondre.

-certains sites accessibles aux mineurs (un peu d’argent de poche).

-certains sites accessibles dans d’autres pays et continents : Afrique, Belgique, Suisse…

-tu peux te désinscrire à tout moment

Inconvénients des sites de sondages rémunérés :

-Cela prend énormément de temps pour peu de résultats, par rapport à un travail d’appoint.

-tu n’es pas toujours retenu

– ça peut être fatiguant et répétitif (beaucoup arrêtent vite)

-si tu n’as pas de boite mail dédiée, tu peux être bombardée.

A toi de voir, si tu as le temps et la volonté nécessaire pour te lancer. Au pire, tu peux tester car c’est gratuit.

La LISTE des sites de sondages rémunérés.

Pour être tout à fait transparent, la plupart des blogueurs proposent des liens avec parrainage (ce que je vais faire aussi avec certains liens;-) ) .

C’est pour moi, le meilleur moyen de gagner plus avec ces sites. Toutefois, si tu veux t’amuser, je te donnes une petite liste des sites que tu peux utiliser (ils fonctionnent tous selon le même principe) :

– greenpanthera : tu peux gagner du cash directement. 4 euros à l’inscription (à l’heure où j’écris ces lignes). Ce site est très promu pour son système de parrainage avantageux. En effet, le parrain gagne 10 % des gains de son filleul à vie (…tant que le filleul utilise le site ;-)) . Évidemment, ces gains sont versés en plus et ne sont pas pris au filleul.

ton lien d’inscription : http://greenpanthera.com/

-yougov : Même principe que le précédent avec un programme de parrainage attractif (2 euros par filleul actif , c’est pourquoi beaucoup de personnes le présenten comme le meilleur site LOL). L’avantage réel de ce site est que quand tu commences une enquête, tu n’en seras pas exclu en cours de route.

ton lien d’inscription : https://fr.yougov

-market agent : (gagner de l’argent) un site facile à utilisé et tu peux être payé dès 2 euros ! Tu gagnes déjà 1.50 e à l’inscription , puis en plus des sondages 1 euro par filleul inscrit quand tu fais du parrainage.

seuil de paiement : 2 e

ton lien d’inscription : market agent

-loonea : site assez complet qui propose des sondages, des tests produits, des jeux concours, des échantillons produits…

Système de parrainage intéressant : 6 euros pour 5 filleuls

ton lien d’inscription : https://www.loonea.com/inscription-81-4538798-1576272625.html

-moolineo: même principe que le site ci-dessus. Tu remarqueras que c’est d’ailleurs la même interface. Ce site présente la particularité de proposer du cashback (de l’argent t ‘es reversé quand tu achètes en ligne) comme le célèbre igraal.

ton lien d’inscription : https://www.moolineo.com/inscription-2-4538808-1576272967.html

-toluna : vous avez sûrement déjà vu des pubs circuler. Cas développé au dessus.

âge : 16 ans

ton lien d’inscription : toluna

– sondages rémunérés : contrairement à ce qu’on peut croire, ce site propose d’autres choses (test de produit, …) Cela permet de varier et de gagner un peu plus de point.

âge :16 ans

ton lien d’inscription : sondages rémunéré

-gaddin : même principe que le précédent avec un système de parrainage : Chaque filleul te rapporte 1 euro.

C’est un des sites les plus actifs (plusieurs actions à faire par jour donc plus de gains potentiels!)

seuil de paiement : 20 e

ton lien d’inscription : gaddin

-my survey et global test market (maintenant lifepoint) : quelques sondages disponibles. Possibilité de gagner de l’argent paypal. Interface très simple et agréable.

(cas développé plus haut) : l’avantage de ce site est qu’il est utilisé dans plus de 200 pays. .

ton lien d’inscription : lifepoints

-mobrog : Peu de sondages disponible mais le site paie facilement jusqu’ à 20 e / mois.

ton lien d’inscription : mobrog

-i say : gagnes des cartes cadeaux. Le site utilise un système de parrainage. Chaque filleul inscrit qui remplit son premier formulaire fait gagner « 1 euro » à son parrain.

Les enquêtes sont parfois longues et on peut en être éjectés en cours.

seuil de paiement : 10 e

ton lien d’inscription : i say

-TNS SOFRES : ultra connu et utilisé par les journaux papiers et les journaux télévisés. Très sérieux, cela peut te rapporter aussi environ 20 e /mois.

ton lien d’inscription : tns sofres

-votre opinion : cas aussi développé plus haut. Pas de possibilité de gain d’argent sur ce site, que des cartes cadeaux.

seuil de paiement : 20e en bon d’achat

ton lien d’inscription :votre opinion

-mon opinion compte : beaucoup de sondages disponibles

seuil de paiement : 2,5 e

ton lien d’inscription : mon opinion compte

– nicequest (surveypronto) : site récent qui propose uniquement des cadeaux (pour le moment) , payé en $

ton lien d’inscription : surveypronto

– Opiniorama : ils proposent des sondages sur les médias et la radio et les enquêtes sont très courtes !

Ton lien opiniorama

-Mingle : on peut gagner de l’argent (à partir de 15 e de gains) et des bons d’achat

seuil de paiement : 15e

ton lien d’inscription : le site ne semble plus fonctionner pour le moment

–

-Panélia : site sérieux

ton lien d’inscription : panelia

Tu peux aussi aller voir sur sondage-remunere.com: tu pourras y trouver un guide sur les sondages rémunérés et une liste plus complète.

Pour gagner un peu plus, tu peux utiliser des sites un peu plus rémunérateurs comme swagbucks ou encore

ba-click. Des sites à la base anglo-saxons, au concept un peu différent mais qui se font une place en France.

Ils proposent des sondages rémunérés mais aussi des petits jeux à tester, ou des sites à visiter. C’est un peu plus fun et ils payent en argent paypal.